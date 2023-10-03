Диванного грабителя осудили в Пряже

Жителя Пряжи признали виновным в грабеже.

Пряжинский районный суд вынес приговор 49-летнему жителю райцентра. Мужчину признали виновным в грабеже с применением насилия.

Суд установил, что в апреле он выпивал со знакомым в квартире. Злоумышленник подошел к сидевшему на диване собутыльнику, вдавил его рукой в мебель, порвал карман его брюк и забрал две тысячи рублей, а после скрылся.



Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ, а также взыскал в пользу потерпевшего две тысячи рублей, а кроме того - 12 870 рублей в пользу российского бюджета.

Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.