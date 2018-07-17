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Новости. Политика
12:53, 17 Июля 2018

Дмитрий Медведев собирается в Петрозаводск

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует 20 июля посетить столицу Карелии для участия в совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса России.

Как сообщил "Вестям Карелии" источник в органах исполнительной власти республики, об этом объявил на совещании в правительстве премьер-министр республики Александр Чепик.

Ожидается, что Медведев проведет в Петрозаводске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса России.
Какие предприятия посетит Медведев и кто еще из высокопоставленных чиновников приедет в столицу Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-17 16:36:47
Темпы ямочного и пленочного ремонта дорог повысятся!
dgin
2018-07-17 16:06:39
User , а то он будто работать едет . По Ладоге и Онего , на Валааме будет прохлаждаться с "нашим" друганом.
Трутни .
Orava
2018-07-17 15:34:27
еще что то у карельских пенсов оттяпать хочет?
User
2018-07-17 14:17:34
Нафиг кому он сдался в пятницу?! Народ толпой на дачу поедет, а из-за этого, прости Господи, чиновника движение перекроют.
Mike
2018-07-17 14:02:50
Едет на встречу с таким же бесполезным сокурсником
Кирюха непутёвый
2018-07-17 13:44:17
Перевод гос.средств бесполезный , приезды и отъезды этого чиновника .
Гость
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