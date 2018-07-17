Дмитрий Медведев собирается в Петрозаводск

Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует 20 июля посетить столицу Карелии для участия в совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса России.

Как сообщил "Вестям Карелии" источник в органах исполнительной власти республики, об этом объявил на совещании в правительстве премьер-министр республики Александр Чепик.

Ожидается, что Медведев проведет в Петрозаводске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса России.

Какие предприятия посетит Медведев и кто еще из высокопоставленных чиновников приедет в столицу Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".