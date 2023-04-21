Стало известно, кто станет заместителем нового главы Петрозаводска

Депутаты Петросовета проголосовали за временно исполняющего обязанности Инны Колыхматовой.

На внеочередном заседании Петросовета, состоявшемся сегодня, 23 июня, депутаты приняли отставку Владимира Любарского. Замещать его на посту главы города будет Инна Колыхматова.

Еще одним вопросом, вставшим перед депутатами, стал выбор временно исполняющего обязанности главы Петрозаводска. Петросовету, собравшемуся в составе 23 депутатов, была предложена кандидатура Дианы Евстигнеевой.

В результате она и была выбрана большинством голосов. «За» сказали 21 человек, «против» высказались лишь двое представителей партии «Яблоко». Теперь именно Диана Евстигнеева будет замещать в случае отпуска или болезни Инну Колыхматову.

Напомним, сегодня Петросовет принял отставку Владимира Любарского, решившего отправиться добровольцем в «Ахмат».