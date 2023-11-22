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Стало известно имя нового главы Петрозаводска

Новости. Политика
12:16, 24 Ноября 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Инну Колыхматову избрали главой Петрозаводского городского округа.

Сегодня, 24 ноября,  состоялось очередное заседание Петросовета, на котором решался вопрос, кто же станет на следующие несколько лет главой города.

Перед собравшимися выступили двое кандидатов из восьми, первоначально участвовавших в выборах. Специальная комиссия отобрала к участию в решающем голосовании врио мэра города — Инну Колыхматову, а также депутата Заксобрания Карелии Александра Паккуева.

Кандидаты выступили перед собравшимися, представив свои программы. Инна Колыхматова, уже имеющая опыт управления городом, рассказывала о продолжении и развитии  работающих программ благоустройства Петрозаводска. Александр Паккуев продвигал идею «умного города».

После выступления кандидатов депутаты, согласно регламенту, удалились для проведения тайного голосования.

По его итогам главой Петрозаводска была избрана Инна Колыхматова.

За нее проголосовали 18 депутатов. За Александра Паккуева не было отдано ни одного голоса. Ещё трое депутатов проголосовали «против всех».

Вновь избранного главу города поздравили руководитель комиссии, премьер-министр Карелии Александр Чепик, депутат Госдумы Валентина Пивненко, спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

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