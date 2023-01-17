Два автомобиля разбились в аварии в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Столкновение двух легковушек произошло утром 17 февраля на улице Гоголя.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 17 февраля, на пересечении улиц Гоголя и Герцена. Столкнулись друг с другом автомобили Renault и Mazda. Инцидент попал на камеру наблюдения компании Сампо и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Фото сделал корреспондент «Столицы на Онего».



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Авария произошла в 9.33 утра. Судя по видео, Mazda двигалась по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста, в то время как Renault поворачивал на Гоголя с улицы Герцена. Удар французской машины пришелся в бок Mazda.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, медицинская помощь потребовалась водителю японского автомобиля, 1982 года рождения. Автомобили получили механические повреждения.







фото: Сергей Коугия

Ранее в сети появилось видео аварии с участием пешехода в центре Петрозаводска — на улице Красная сбили юную девушку.