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Два детсада и больничный комплекс построят в Приладожье Карелии

Новости. Экономика
12:28, 18 Октября 2023
фото: © seltso-vestnik.ru

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Федеральную целевую программу развития Карелии продлят до 2030 года.

По поручению президента России в Минэкономразвития пподготовили изменение в постановление правительства страны, чтобы продлить федеральную целевую программу развития Карелии до 2030 года.

Об этом сообщили республиканские власти со ссылкой на федеральный портал нормативных правовых актов.

«До 2030 года планируется реализация в республике объектов дорожной, социальной, коммунальной инфраструктуры и здравоохранения», — отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Как следует из пресс-релиза карельского правительства, в их числе — посадочная площадка аэропорта и строительство детской поликлиники в Костомукше; детский сад, школа и открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом в Сортавале.

Запланировано строительство водоочистных сооружений и котельной на биотопливе в Суоярви, водопровода в поселке Лахденкюля, социально-культурного центра с детским садом в поселке Хийтола, больничного комплекса с поликлиникой и стационаром, а также центра культурного развития в Лахденпохье.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что программа решает актуальные проблемы региона в едином комплексе: учитывает приоритеты федерального, регионального и местного уровней. 

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