РЖД запустит дополнительные поезда в Приладожье Карелии

Летом между Санкт-Петербургом и Сортавалой будут курсировать дополнительные «Ласточки».

Как сообщили в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, ОАО «РЖД» назначило дополнительные поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Сортавалой в июне, июле и августе.

В поездах предусмотрена улучшенная компоновка мест. При этом для удобства пассажиров график движения «Ласточки» состыкован с графиком движения ретропоезда «Рускеальский экспресс».

Ранее стало известно, что летом до горного парка «Рускеала» будет пущен дополнительный ретропоезд.