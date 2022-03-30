Два грузовика столкнулись на трассе в Карелии

В Сортавальском районе в ДТП с участим двух большегрузов пострадал один человек.
В минувший вторник, 5 апреля, в 16.30 минут на 25 км автодороги А-121 «Сортавала» (подъезд к МАПП «Вяртсиля») произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, водитель автомобиля Scania с полуприцепом, при прохождении правого поворота допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF » с полуприцепом, движущемся во встречном направлении.
В результате ДТП травмы получил 48-летний водитель Scania.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, непонятный маневр водителя привел к жесткому ДТП на перекрестке в Петрозаводске.
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