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Непонятный маневр водителя привел к жесткому ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:40, 05 Апреля 2022
фото: кадр из видео

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Водитель автомобиля Lada устроил аварию с Toyota Prius на улице Калинина.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 5 апреля, в 14.21. Lada 112 и Toyota Prius столкнулись на улице Калинина, в районе пересечения с улицей Кузьмина. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Судя по видео, Toyota двигалась по улице Калинина вниз (главная дорога). В это же время «ВАЗ-2112», не снижая скорости, пересекал перекресток по улице Кузьмина (второстепенная дорога). Что стало причиной такого маневра водителя отечественного авто, непонятна.

От столкновения легковые автомобили развернуло на проезжей части на 180 градусов.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП запечатлели видеорегистратор очевидца, Антона Дианова, и видеокамера компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, юный водитель в Карелии устроил ДТП, в котором пострадал ребенок и двое взрослых.

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