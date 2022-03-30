Юный водитель в Карелии устроил ДТП, в котором пострадал ребенок и двое взрослых

В Кондопожском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 2 апреля, в 11.47 в Кондопожском районе, на 478 км автодороги "Кола", при столкновении автомобилей пострадали три человека, среди них один ребенок.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Kia Ceed при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda Octavia, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП травмирована 40-летняя женщина-водитель Skoda Octavia и двое её пассажира: 19-летний юноша и 11-летняя девочка. По факту происшествия проводится проверка.