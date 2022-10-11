Два водителя попали в больницу после ДТП с грузовиком на юге Карелии

В минувшую пятницу на федеральной автодороге «Кола» столкнулись грузовой Isuzu и Mazda с прицепом.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 9 декабря в 16.20 на 301 километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись два автомобиля.



68-летний водитель автомобиля Mazda с прицепом выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Isuzu. 44-летний водитель грузовика и автомобилист за рулем Mazda госпитализированы.



Напомним, с начала 2022 года в 54 дорожных авариях, связанных с выездом на встречную полосу, семь человек погибли, 78 - травмированы.



