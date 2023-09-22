Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре

Владимир Любарский рассказал о своих планах после СВО известному политологу Анатолию Цыганкову.

Как на своей странице в социальной сети написал Анатолий Цыганков, контракт на прохождение военной службы с подразделением «Ахмат» у Любарского заключен до 14 ноября нынешнего года.



«Продлевать его он не будет. То есть вернется домой, в Петрозаводск. Чем станет заниматься, не знает, но мало ориентирован на муниципальную и даже государственную службу», — сообщил Цыганков после личной беседы с бывшим главой карельской столицы.



По словам политолога, контракт с «Ахматом» — это единственная возможность для добровольца служить ровно столько, сколько прописано в документе. Контракт с Минобороны России продлевается автоматически, как только срок службы подходит к завершению.



«В этом смысле контрактники „Ахмата“ защищены законом. Любарский умно поступил. Его срок завершения военной службы в рамках СВО гарантирован. Так что можно уже думать, чем заняться после полагающегося отпуска», — отметил Цыганков.



По его словам, за пост мэра Петрозаводска Любарский бороться не намерен, это невозможно по закону.



«Он ушел в добровольную отставку. Так что жизнь Любарского пока становится на паузу», — заключил Цыганков.



Напомним, Владимир Любарский, руководивший Петрозаводском с 2021 года, сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО.