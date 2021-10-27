Эксперт ООН: Реорганизация Центра поморской культуры в Карелии поспешна и нелогична

Независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев считает, что решение администрации Беломорского района противоречит общей концепции развития культуры в республике и стране.

Решение муниципальных властей Беломорского района кажется поспешным и нелогичным. Такое мнение о реорганизации Центра поморской культуры в карельском городе Беломорске высказал независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев.

«Во-первых, поморская культура многие годы позиционируется как одна из значимых составляющих культурного наследия Карелии. Поэтому демонтаж и оптимизации инфраструктуры, которая призвана развивать и актуализировать это наследие – это решение по меньшей мере противоречащее общей концепции развития культуры в республике и в стране. Во-вторых, глава Республики поддержал усилия по развитию золотого шитья – одного из элементов поморской культуры. Более того, принимались решения по созданию НХП по производству продукции из золотого шитья. Если такая задача действительно стоит, тогда зачем разрушать культурный контекст, в котором данный промысел развивается. В целом не понятны мотивы решения местных властей, но совершенно точно, что оно посылает неверный сигнал местному сообществу», – считает Алексей Цыкарев.

Напомним, администрация Беломорского района решила реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», присоединив его к районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы». Таким образом, Центр поморской культуры в Беломорске прекратит свое существование как юридическое лицо и станет структурным подразделением районного музея.

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