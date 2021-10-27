Реклама

Эксперт ООН: Реорганизация Центра поморской культуры в Карелии поспешна и нелогична

Новости. Общество
09:54, 27 Октября 2021
фото: ©Столица на Онего

Новости партнеров

Независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев считает, что решение администрации Беломорского района противоречит общей концепции развития культуры в республике и стране.

Решение муниципальных властей Беломорского района кажется поспешным и нелогичным. Такое мнение о реорганизации Центра поморской культуры в карельском городе Беломорске высказал независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев.  

«Во-первых, поморская культура многие годы позиционируется как одна из значимых составляющих культурного наследия Карелии. Поэтому демонтаж и оптимизации инфраструктуры, которая призвана развивать и актуализировать это наследие – это решение по меньшей мере противоречащее общей концепции развития культуры в республике и в стране. Во-вторых, глава Республики поддержал усилия по развитию золотого шитья – одного из элементов поморской культуры. Более того, принимались решения по созданию НХП по производству продукции из золотого шитья. Если такая задача действительно стоит, тогда зачем разрушать культурный контекст, в котором данный промысел развивается. В целом не понятны мотивы решения местных властей, но совершенно точно, что оно посылает неверный сигнал местному сообществу», – считает Алексей Цыкарев.

Напомним, администрация Беломорского района решила реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», присоединив его к районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы». Таким образом, Центр поморской культуры в Беломорске прекратит свое существование как юридическое лицо и станет структурным подразделением районного музея.

Читайте подробнее в статье «Карелия, это твой позор!».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
якир
2021-10-27 10:04:35
Люди будут жить там, где работа есть. Нечего выдумывать искусственную поддержку и тащить деньги из Москвы. Подавай им золотые нитки для шитья одежды. Не смешите моего кота. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
20.10.2021, 17:14
Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 8
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 15:45
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
«Я — аномалия системы» 11
22.10.2021 10:41
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»