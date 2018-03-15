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Новости. Общество
21:05, 15 Марта 2018

Электронные сигареты подсадили на табак больше людей, чем избавили от него

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Учёные Дартмутского колледжа из Нью-Гэмпшира опубликовали исследование о вейпинге и поставили под сомнение позитивное влияние электронных сигарет.

Согласно статистике, вейпинг чаще подсаживает людей на настоящие сигареты, чем спасает от зависимости. По данным анкетирования большого количества курящих американцев, около 2070 человек заявили, что вейпинг помог им избавиться от зависимости. В то же время учёные насчитали около 168 000 подростков, которые рассказали, что перешли на обычные сигареты после электронных. Отмечается, что до этого они не курили вообще, сообщает "Лайф" со ссылкой на исследование Bloomberg.

Доцент Дартмутского колледжа Самир Сонеджи заявил, что вреда от электронных испарителей гораздо больше, чем пользы. По его словам, вероятность приобщения к сигаретам после вейпинга среди юных американцев возрастает в три раза. Во многом виноваты производители жидкостей, которые пропагандируют электронные сигареты как единственную панацею бросить вредную привычку и моду на вейпинг.

Несмотря на падение популярности вейпинга, с 2011 по 2015 годы процент американских старшеклассников, подсевших на электронные испарители, вырос с 1,5% до 16%. В конце января было опубликовано исследование учёных Нью-Йоркского университета, согласно которому пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК и провоцирует онкологические заболевания.

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