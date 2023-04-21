Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11

«Если что-то было не так – прошу простить»: Любарский прокомментировал свою досрочную отставку с поста главы Петрозаводска

Новости. Общество
09:00, 24 Июня 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В пятницу, 23 июня, горсовет Петрозаводска принял отставку Владимира Любарского, уходящего на СВО.

Владимир Любарский на своей странице в социальной сети высказался о своей досрочной отставке с поста главы столицы Карелии. 

«23 июня депутаты Петросовета приняли мою отставку и досрочно прекратили полномочия главы Петрозаводского городского округа, - написал он. - Два года назад я стоял в этом же зале. Здесь были мои родные, жена, сын, мои родители, тогда еще был жив отец. А сегодня уже и мама не смогла прийти. Был Командир, с которым мы прошли много в этой жизни – это к вопросу о том, что уже тогда я понимал всю меру ответственности, вступая в эту должность, принимая на себя обязательства и полномочия. Ни о каком их досрочном сложении речь тогда не шла».

По его словам, решение уйти добровольцем на специальную военную операцию зрело давно, но было два сдерживающих фактора.

«Надо было проверить себя, свою готовность – и я это сделал в Гудермесе. А ключевым фактором была городская повестка и те вопросы, которые необходимо решать градоначальнику. До того момента, пока я не был уверен в том, что мой уход существенным образом не отразится на текущей деятельности, которую мы вместе с командой осуществляли, я не принимал этого решения. И сделал это хоть и с тяжелым сердцем, но с легкой душой. Я уверен, что ничего не будет потеряно, ничего не будет утрачено. Городская администрация вместе с депутатами Петросовета при поддержке республиканской власти решат все вопросы, которые нужны городу» , - заверил Любарский.

Он отметил, что, когда закончил курс обучения в Гудермесе, никто не знал, что он мэр, но ранее ушедший в зону СВО известный политический и общественный деятель Петрозаводска Тимур Зорняков его «разоблачил».

«И боевые инструктора с уважением отнеслись к этому решению, сказали: «да, нам нужны такие чиновники». Конечно, мне нравилась городская работа, не стану это скрывать. Потому, что за ней есть конкретные результаты, пусть они не всегда достигаются сразу, не всегда они просты, но они всегда видны. Если что-то было не так – прошу простить. Но победа безусловно будет за нами, за всеми нами. Петрозаводск знаменит, Гаскойн велик!» - написал Любарский.

Отметим, руководить городской администрацией без него будет и. о. главы города Инна Колыхматова.

Напомним, 17 июня Любарский сообщил о том, что оставляет дела и отправляется добровольцем в «Ахмат». В тот же день наше издание сообщало о том, что исполнять обязанности главы города будет действующий первый заместитель Любарского Инна Колыхматова. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности
20.06.2023, 18:20
Необычный поезд прибудет в Петрозаводск в ночь с 21 на 22 июня

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.