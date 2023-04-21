«Если что-то было не так – прошу простить»: Любарский прокомментировал свою досрочную отставку с поста главы Петрозаводска

В пятницу, 23 июня, горсовет Петрозаводска принял отставку Владимира Любарского, уходящего на СВО.

Владимир Любарский на своей странице в социальной сети высказался о своей досрочной отставке с поста главы столицы Карелии.



«23 июня депутаты Петросовета приняли мою отставку и досрочно прекратили полномочия главы Петрозаводского городского округа, - написал он. - Два года назад я стоял в этом же зале. Здесь были мои родные, жена, сын, мои родители, тогда еще был жив отец. А сегодня уже и мама не смогла прийти. Был Командир, с которым мы прошли много в этой жизни – это к вопросу о том, что уже тогда я понимал всю меру ответственности, вступая в эту должность, принимая на себя обязательства и полномочия. Ни о каком их досрочном сложении речь тогда не шла».



По его словам, решение уйти добровольцем на специальную военную операцию зрело давно, но было два сдерживающих фактора.



«Надо было проверить себя, свою готовность – и я это сделал в Гудермесе. А ключевым фактором была городская повестка и те вопросы, которые необходимо решать градоначальнику. До того момента, пока я не был уверен в том, что мой уход существенным образом не отразится на текущей деятельности, которую мы вместе с командой осуществляли, я не принимал этого решения. И сделал это хоть и с тяжелым сердцем, но с легкой душой. Я уверен, что ничего не будет потеряно, ничего не будет утрачено. Городская администрация вместе с депутатами Петросовета при поддержке республиканской власти решат все вопросы, которые нужны городу» , - заверил Любарский.



Он отметил, что, когда закончил курс обучения в Гудермесе, никто не знал, что он мэр, но ранее ушедший в зону СВО известный политический и общественный деятель Петрозаводска Тимур Зорняков его «разоблачил».

«И боевые инструктора с уважением отнеслись к этому решению, сказали: «да, нам нужны такие чиновники». Конечно, мне нравилась городская работа, не стану это скрывать. Потому, что за ней есть конкретные результаты, пусть они не всегда достигаются сразу, не всегда они просты, но они всегда видны. Если что-то было не так – прошу простить. Но победа безусловно будет за нами, за всеми нами. Петрозаводск знаменит, Гаскойн велик!» - написал Любарский.



Отметим, руководить городской администрацией без него будет и. о. главы города Инна Колыхматова.

Напомним, 17 июня Любарский сообщил о том, что оставляет дела и отправляется добровольцем в «Ахмат». В тот же день наше издание сообщало о том, что исполнять обязанности главы города будет действующий первый заместитель Любарского Инна Колыхматова.