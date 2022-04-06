Евгений Ульянов: «КПРФ предупреждала, что в таком опасном положении «сырьевого придатка» страна попадет в ловушку»

После начала военно-политической спецоперации на Украине, КПРФ стала единственной партией, которая оказалась готова к принципиально новой для всех ситуации, считает лидер партийного отделения в Карелии Евгений Ульянов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным представил программу конкретных действий, как стране выжить в непростых внешнеполитических условиях и встать на траекторию развития - преодолеть последствия западных санкций, обеспечить продовольственную, технологическую, кредитно-денежную безопасность. О том, какие меры предлагает реализовать КПРФ, нашему изданию рассказал лидер партии в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов.

- Могу сказать, что после начала военно-политической спецоперации на Украине, КПРФ действительно стала единственной партией, которая оказалась готова к принципиально новой для всех ситуации. Те меры, которые предлагают коммунисты, являются гарантией защиты России от внешнего давления и основой для формирования устойчивого внутреннего рынка.

Да, когда фракция КПРФ в Госдуме готовила заявление о признании независимости ДНР и ЛНР, наши депутаты понимали, какая может последовать реакция и как может измениться ситуация.

Но дело в другом. Именно КПРФ не годы, а уже целые десятилетия говорила (даже не говорила, а кричала!), что в России усилиями действующей власти создана очень опасная ситуация, когда разрушена экономика, уничтожено производство и нет ничего, кроме добычи сырья, которое продается за границу и делает нашу страну зависимой от других государств, покупающих у нас нефть и газ. Мы в России практически перестали производить что-то свое, — у нас не осталось переработки, заводов, фабрик, и КПРФ предупреждала, что в таком опасном положении «сырьевого придатка» страна рано или поздно попадет в ловушку.

Как из этой ловушки выбраться, мы тоже говорили. Почитайте лозунги, с которыми мы выходили на акции протеста. Почитайте наши программы на выборах в Госдуму и в региональные парламенты, предвыборную программу кандидата в президенты Павла Грудинина. В них все эти сценарии подробно расписаны, все угрозы обозначены и что делать там тоже есть.

Так что да, вы правы, мы были к этому готовы, и все обобщили с позиций сегодняшнего дня, когда свершилось то, о чем мы предупреждали.

Подробнее читайте в интервью Евгения Ульянова «Столице на Онего».