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«Санкции вредят нормальным людям», — признала глава МИД Финляндии

Новости. Политика
10:37, 25 Сентября 2023
фото: Freepik

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Министр иностранных дел Финляндии ответила на вопрос, справедлив ли запрет на въезд в страну в отношении простых россиян.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. Об этом она заявила в интервью The Washington Post, опубликованном 25 сентября. Ее слова приводит «Фонтанка».

Журналист издания задал Элине Валтонен вопрос, справедлив ли запрет на въезд в Финляндию российских машин по отношению к простым россиянам. По её словам, у Запада нет выбора.

Глава МИД ответила следующее: «Да, санкции вредят нормальным людям. А в такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди действительно не могут выбирать. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что за ведение [боевых действий] приходится платить. И очень важно, чтобы мы это показали».

Валтонен не верит в заметное улучшение отношений с Россией.

«Я бы сказал, что мы, на Западе, хотим, <…> чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какая она есть, и в будущем. Возможно, даже хуже», — сказала глава МИД Финляндии.

Она также отметила, что сама всегда выступала за присоединение своей страны к НАТО.

«Сейчас большинство финнов выступают за то, чтобы мы были в НАТО, и если бы это было не так, Финляндия никогда бы не присоединилась. Существуют российские нарративы о том, что расширение НАТО является угрозой, но важно понимать, что НАТО само по себе не расширяется. В демократических обществах голосуют или решают присоединиться именно свободные люди, и то же самое произошло с Финляндией и Швецией, когда их впустили. В любом случае мы были довольно близки к НАТО, так что в каком-то смысле это был просто естественный шаг», — отметила Элина Валтонен.

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