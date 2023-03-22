Финны задержали российское судно из-за санкций ЕС

Судном владеет компания, принадлежащая российскому олигарху, который внесен в санкционный список.

В финском порту Котка задержано российское грузовое судно, которое перевозило удобрения. Как пишет Yle, владельцем судна является компания, которая принадлежит российскому олигарху, внесенному в санкционный список.

Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали транспортировке груза через порт Финляндии. Финны оценивают стоимость задержанного груза в 10-12 миллионов евро.