Евгений Ульянов: «Наступает переломный момент, когда у нас нет права на ошибку!»

Обращение лидера КПРФ в Карелии Евгения Ульянова к избирателям республики.

- 19 сентября вам предстоит сделать выбор, который определит нашу жизнь на годы вперед. И это значит – наступает переломный момент, когда у нас нет права на ошибку! Мы должны выгнать жуликов и воров и вернуть власть народу!

Уже много лет у руля в России и Карелии находится всем известная партия. Именно ее представители, которые пролезли во власть, раздавая пустые обещания и обманывая, несут персональную ответственность за все, что у нас происходит.

За необоснованный рост цен и тарифов, повышение налогов, уничтожение бесплатной медицины и образования, закрытие детских садов, школ, больниц, за развал промышленности и сельского хозяйства, за обнищание и вымирание населения.

Под флагом правящей партии произошло самое настоящее ограбление жителей страны – под видом «пенсионной реформы» у миллионов граждан отобрали пенсии, главную социальную гарантию, которую дала нам советская власть. Повышение пенсионного возраста – это преступление против народа! Оно обернулось тем, что многие просто не доживают до заслуженного отдыха, работая до гробовой доски. При этом обещания роста пенсий так и остались невыполненными – в реальности пенсии даже сократились, так как мизерную прибавку съели возросшие цены на продукты, лекарства и ЖКХ.

Понимая, что никто после антинародных действий уже не поддержит эту партию, власти решили «купить» голоса пенсионеров за 10 тысяч рублей. Но эта жалкая подачка, которой хватит на несколько походов магазин, ей не поможет.

У нас есть реальный способ остановить этот беспредел - голосование на выборах. Давайте покажем: «Нам не нужна такая власть!».

Можно ругать власть дома, а можно прийти на избирательные участки и ее поменять! Много лет нас приучали к тому, что на выборы ходить не обязательно, что от нас ничего не зависит, все и так решено. Неправда! Если будет высокая явка – они не смогут подтасовать, привести за руку всех, кто зависим или готов продать свой голос. И тогда КПРФ победит и получит большинство – мы знаем, что поддержка нашей партии очень высока.

Надо, чтобы на выборы 19 сентября пришли все! Поверьте, тогда ситуация поменяется!

Приходите на выборы, и на всех уровнях – в Госдуму России, в Законодательное собрание Карелии и городские советы - проголосуйте за КПРФ и кандидатов от нашей партии. Пусть по итогам выборов их будет большинство. И тогда вы почувствуете разницу.

Как только коммунисты придут к власти, первое, что мы сделаем – передадим ключевые отрасли экономики государству, а природные богатства - народу. Мы отменим повышение пенсионного возраста, остановим рост цен и тарифов, повысим зарплаты и вернем все социальные гарантии.

Наша программа основана на ваших предложениях и обращениях. Мы ничего не боимся и готовы отстаивать интересы простых жителей до конца. Только вместе мы победим!

Евгений Ульянов, лидер КПРФ в Карелии

Заказчик и изготовитель: Карельское республиканское отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021.