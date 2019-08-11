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Новости. Общество
21:40, 11 Августа 2019
фото: Legion-Media

Федор Бондарчук готовится к свадьбе, пишут СМИ

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По информации СМИ, осенью может состояться две свадьбы: Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

В Сети появилась информация, что режиссер Федор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Паулине Андреевой. Торжество должно пройти в начале сентября. Пока точная дата и время предстоящей свадьбы неизвестны. Сами звезды хранят информацию в строжайшем секрете и подробностями не делятся, пишет Teleprogramma. 

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года. Именно тогда режиссер стал уделять повышенное внимание девушке. В частности, он пригласил ее на программу "Кино в деталях". 

В сентябре также должна состояться свадьба еще одного режиссера. Константин Богомолов станет мужем тележурналистки Ксении Собчак. Информация об этом появилась после видео, на котором Собчак показывает кольцо. 


Кадр из шоу "Осторожно, Собчак!"

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