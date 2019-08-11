Федор Бондарчук готовится к свадьбе, пишут СМИ

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По информации СМИ, осенью может состояться две свадьбы: Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
В Сети появилась информация, что режиссер Федор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Паулине Андреевой. Торжество должно пройти в начале сентября. Пока точная дата и время предстоящей свадьбы неизвестны. Сами звезды хранят информацию в строжайшем секрете и подробностями не делятся, пишет Teleprogramma.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года. Именно тогда режиссер стал уделять повышенное внимание девушке. В частности, он пригласил ее на программу "Кино в деталях".
В сентябре также должна состояться свадьба еще одного режиссера. Константин Богомолов станет мужем тележурналистки Ксении Собчак. Информация об этом появилась после видео, на котором Собчак показывает кольцо.
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