ФОТО: Митинг КПРФ в Петрозаводске против пенсионной реформы собрал порядка 500 человек

Около 500 участников собрались на протестной акции регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Участники собрались на площади Кирова, после чего перешли в местный гайд-парк в пойме реки Лососинка у набережной Онежского озера. Ранее администрация Петрозаводска отказалась согласовывать площадь Кирова в качестве территории для проведения митинга, аргументировав это тем, что там будут проводиться ремонтные работы. Однако к 12.00 субботы никаких работ не проводилось, а по площади ездила только поливальная машина.



"Люди видят, что народ может собираться. Мы видим, что нас загнали в болото, что по надуманным основаниям нам отказали в проведении на площади Кирова. Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся. По кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им самое место. Им самое место в этом болоте, в том болоте, в котором мы живем с вами", - заявил депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.



"Сегодня по всей стране проходит массовая акция против пенсионной реформы. Сегодня в Москве вышло порядка 30 тысяч человек. Власть должна понять, что терпение народа не бесконечно. Народ к власти терпеливый, но если власть не готова защищать своих людей, кормить своих людей, обеспечивать достойными образованием и медициной, давать достойную пенсию, то народу такая власть не нужна! Скажем нет этой реформе, скажем нет этой власти!" – сказал Ульянов на митинге.



"Молодежь еще не понимает, что у них отобрали будущее", - добавила одна из выступающих, комментируя повышение пенсионного возраста.



Акция собрала около 500 человек и прошла без нарушений общественного порядка.

На плакатах участников акции бфли следующие лозунги: "Я не хочу умереть на работе!", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом", "Пенсия в гробу не нужна никому", "Мы против пенсионной реформы".

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Коммунисты объявили 28 июля днем Всероссийской акции протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона" и в поддержку всенародного референдума.

Митинги против пенсионной реформы проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект о пенсионной реформе. За инициативу кабинета министров проголосовала фракция "Единой России" за исключением одного депутата. Остальные партии выступили против.