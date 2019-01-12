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Новости. Общество
20:42, 12 Января 2019
фото: Инстаграм

ФОТО: Отдыхающая на Бали Светлана Ходченкова показала поклонникам соблазнительные формы в бикини

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Известная актриса выложила фото с Бали в Инстаграме.

Пока одни звезды релаксируют на Мальдивах, другие предпочитают спокойному отдыху шумный и более тусовочный Бали. В их числе - Светлана Ходченкова, которая выбрала этот индонезийский остров для своих новогодних каникул. Как пишет Комсомольская правда, актриса купается, загорает и, конечно, фотографируется, радуя поклонников снимками в бикини. В Инстаграме звезды появилось несколько кадров, на которых Ходченкова позирует в купальнике.

В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, использующих фильтры и маскирующих не накрашенные глаза под темными очками, Светлана смело выкладывает в Интернет снимки без макияжа. И собирает за них вполне заслуженные комплименты: актриса свежа и хороша, совершенно не нуждаясь в гриме. Без косметики 35-летняя Ходченкова выглядит лет на 10 моложе – ее легко принять за студентку, которая проводит на Бали каникулы после сессии.

Не меньше комплиментов собрала фотография Светланы, сделанная в бассейне: актриса позирует в крошечном синем бикини, демонстрируя роскошные формы. Звезда экрана в отличной форме, и ее стройной и подтянутой фигуре можно только позавидовать.

Светлана не рассказывает, с кем она отдыхает на Бали, но скорее всего, в отпуск она улетела вместе с возлюбленным - бизнесменом Георгием Петришиным. Пара состоит в отношениях уже долгие годы. Со столичным предпринимателем Ходченкова начала встречаться после развода с актером Владимиром Яглычем в 2011 году.

С Петришиным Ходченкова встречалась пять лет, дело у влюбленных шло к свадьбе, но в 2016 году артистка неожиданно расторгла помолвку. Светлана тщательно оберегает свою личную жизнь и не делится любовными победами с публикой. Однако в прошлом году приятель Ходченковой рассказал прессе, что она снова вернулась к Петришину. Бизнесмен вновь сделал подруге предложение, и Светлана его приняла. В ноябре 2018 года актриса переехала жить к своему жениху.

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