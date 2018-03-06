ФОТО: Самбурская в купальнике ищет мужа

Актриса шокировала своих фанатов непристойной фотографией.

Как рассказывает "Комсомольская правда", пылкая и прямолинейная Самбурская по популярности в соцсетях немного уступает поющей ведущей "Дома-2", активно набирая обороты. У Настасьи Самбурской 9,1 миллиона подписчиков, что может ей позволить в принципе не работать, а только выставлять фото в соцсетях и рекламировать время от времени что-нибудь. Но актриса, прославившаяся в "Универе", продолжает работать. Она играет в театре, снимается в кино, теперь устроилась ведущей "Ревизорро" вместо Лены Летучей. Кстати, Самбурская с легкой подачи Виктора Дробыша тоже немного поет.

А еще 31-летнюю Настасью ее поклонники любят за чувство юмора. Оно немного грубоватое, но неподдельное. Вот так, к примеру, Самбурская потешается над страстью выкладывания фото в купальниках в форме отчета с отдыха.

Так, загорая на фоне урбанистических видов ОАЭ, актриса снялась в бикини вот в такой позе.

После этого фото уж точно не будет сомнений, что на следующем снимке именно Самбурская.

- Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда, - подписала снимок она.

Неприличное фото вызвало бурю эмоций у многомиллионной аудитории девушки. Скабрезных шуток не сосчитать.

Напомним, Настасья Самбурская в ноябре прошлого года вышла замуж. Избранником экстравагантной актрисы стал 25-летний Кирилл Дыцевич, белорусский актер и модель. Но неизвестно, что происходит с их браком на данный момент - оба перестали публиковать совместные фото, носить на безымянном пальце кольца, слухи о расставании оба не комментируют.