Любарский будет рассказывать о похорошевшем Петрозаводске в соцсети «Instagram»

Владимир Любарский зарегистрировался в инстаграме и намерен рассказывать там о красивом Петрозаводске.

Владимир Любарский завел аккаунт в социальной сети «Instagram». Об этом мэр Петрозаводска сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Любарский попросил горожан с личными обращениями и заявлениями по решению конкретных вопросов обращаться традиционно через социальную сеть «ВКонтакте». А в инстаграме мэр намерен заниматься дружеским общением.

«В Инстаграме же я жду ваших комментариев, ваших замечаний и идей в формате дружеского общения. В рабочей суете и повседневной рутине, мы иногда не замечаем, как красив наш город. Согласитесь, при всех проблемах и трудностях, о которых мы все прекрасно знаем, наш город сохранил свой особый дух, своё очарование и своё неповторимое лицо. Давайте вместе задержимся на минутку и попробуем его рассмотреть. На своей странице в Инстаграм я буду рассказывать вам о том, что делают городские власти для того, чтобы наш город сохранил свой характер, чтобы он продолжал развиваться и хорошеть», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее мэр Петрозаводска рассказал, как победить тролля в интернете.