890x80
Реклама
На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд 11
01.02.2022 12:17
Упрдор «Кола» обещает сделать объезд Петрозаводска и 4-полосные дороги в Карелии 9
01.02.2022 13:58

Любарский будет рассказывать о похорошевшем Петрозаводске в соцсети «Instagram»

Новости. Общество
10:58, 02 Февраля 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Владимир Любарский зарегистрировался в инстаграме и намерен рассказывать там о красивом Петрозаводске.

Владимир Любарский завел аккаунт в социальной сети «Instagram». Об этом мэр Петрозаводска сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Любарский попросил горожан с личными обращениями и заявлениями по решению конкретных вопросов обращаться традиционно через социальную сеть «ВКонтакте». А в инстаграме мэр намерен заниматься дружеским общением.

«В Инстаграме же я жду ваших комментариев, ваших замечаний и идей в формате дружеского общения. В рабочей суете и повседневной рутине, мы иногда не замечаем, как красив наш город. Согласитесь, при всех проблемах и трудностях, о которых мы все прекрасно знаем, наш город сохранил свой особый дух, своё очарование и своё неповторимое лицо. Давайте вместе задержимся на минутку и попробуем его рассмотреть. На своей странице в Инстаграм я буду рассказывать вам о том, что делают городские власти для того, чтобы наш город сохранил свой характер, чтобы он продолжал развиваться и хорошеть», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее мэр Петрозаводска рассказал, как победить тролля в интернете.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Житель Карелии
2022-02-02 11:14:06
"Дорогая передача.....он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший — что возьмёшь! " (с). Руки прочь от Кургана!
Hoвый
2022-02-02 11:02:29
Ширшина тоже каждую пятницу сказки рассказывала
Петрович
2022-02-02 11:00:11
Займись делом!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 10
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»