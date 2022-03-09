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Instagram перестал работать в Карелии

Новости. Общество
08:05, 14 Марта 2022
фото: Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

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Ночью 14 марта популярная социальная сеть была заблокирована на всей территории России.

Читатели «Столицы на Онего» рассказали, что популярная социальная сеть Instagram больше не открывается на территории Карелии. Многие пользователи, заранее зная о блокировки Instagram, заранее перенесли свои фото- и видеоматериалы в другие социальные сети.

Ранее Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.

Роскомнадзор предупредил, что завершится процедура введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта.

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