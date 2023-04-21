Штраф за появление в плавках и купальниках в общественных местах в Абхазии вырос в 20 раз

Власти хранят национальные устои, а туристки свою честь.

В Абхазии в 20 раз увеличен штраф за появление в общественных местах в плавках или купальниках, а также в обнаженном виде. Такой вид допустим только на пляже.

Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе. Новый порядок начнет действовать с 1 августа. Сколько придется заплатить возмутителю общественной морали, знает проект «Жизнь и кошелек». Сумма впечатляет.