ФОТО: Жена Диброва на пляже топлес

Многодетная мать на заграничном курорте загорала "без верха".

Молодая супруга известного шоумена Дмитрия Диброва шокировала поклонников снимком, который она публиковала в своем Инстаграм, рассказывает "Комсомольская правда".

Сейчас Полина, которой на этой неделе ей исполнилось 29 лет, отдыхает на заграничном курорте. В соцсетях она активно делится своими буднями. На одном из снимков счастливая мать загорает на пляже. Малышня крутится возле нее. Атмосферный снимок вызывает умиление. Однако при более детальном рассмотрении видно, что молодая мать лежит без лифа.

- Доброе утро, солнечное и теплое, - подписала она фото.

Однако поклонники вместо ответного пожелания пристыдили молодую мать:

- При детях груди оголяете? - написал один из подписчиков Дибровой. - Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно.

- Даааа, как-то не очень при детях, - согласилась с ним еще одна читательница.

- Оголяться при мальчиках - это не педагогично, - заключила третья.

Но, несмотря на это, пост молодой матери набрал десятки комментариев и больше тысячи лайков.

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