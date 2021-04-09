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Клава Кока предложила платить за выступления под фонограмму копиями денег

Новости. Общество
21:30, 09 Апреля 2021
фото: © Денис Моргунов/URA.RU
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Российская поп-звезда считает, что под фонограмму лучше вообще не петь.

Российская эстрадная певица Клава Кока выложила в Инстаграм ролик, в котором рассказала, как ей пришлось выступать на концерте с сорванным голосом. При этом Кока заявила, что никогда не пела под фонограмму и не собирается.

Как пишет Lenta.ru, поп-звезда поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к выступлениям под фонограмму. «Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», считает Клава Кока.

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