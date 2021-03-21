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Василий Попов отметил свое 57-летие, бегая босым по снегу в Финляндии 17
Сегодня 07:00

Василий Попов отметил свое 57-летие, бегая босым по снегу в Финляндии

Новости. Общество
07:00, 22 Марта 2021
фото: instagram.com/omkpopov/
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Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, необычно отметил свой очередной день рождения.

В минувшее воскресенье, 21 марта, Василию Попове исполнилось 57 лет. О праздновании  своего дня рождения он написал в своем инстаграме.

"В этом году решил отметить день рождения по-другому. Без кафе и айпада. Лыжная прогулка, костер и целый день на природе. Сегодня надо остановиться и посмотреть на огонь. Для того, чтобы завтра двигаться дальше", - пишет некогда известный карельский политик.

Василий Попов опубликовал сразу несколько фото со своего дня рождения. Он продемонстрировал, как бегал босым по снегу, сидел у огня и общался с другом – собакой породы "хаски".

Ранее Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-22 11:29:59
Ночной фотограф тоже хотел сбежать в польшу, но был отловлен. Этого тоже надо из финляндии выковырнуть как изюм из булки
ромео
2021-03-22 11:15:59
вождь ширшинцев и слабунистов
врунофф
2021-03-22 11:08:56
Вася сказал, что больше яблочнутых кормить не будет и за педофилов впрягаться тоже.
Seven Gates
2021-03-22 11:00:52
Молодец, что не унываешь и правильно, что не сдался. С днём рождения!)
David .
2021-03-22 10:36:44
В Prisma больше не сидит? :)
бармалей
2021-03-22 10:32:02
он еще кому-то интересен? кроме редакции Столицы?
театральный критик
2021-03-22 10:08:45
Перчик какой. Под путина косит
David .
2021-03-22 09:40:39
Ты еще за Сампо ответишь!
кир
2021-03-22 09:30:10
Кот сказал, что Вася тоже хорош. Он с подельниками бизнес не поделил.
наташка
2021-03-22 09:28:41
У ширшинистов подгорает
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