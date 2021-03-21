Василий Попов отметил свое 57-летие, бегая босым по снегу в Финляндии

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, необычно отметил свой очередной день рождения.

В минувшее воскресенье, 21 марта, Василию Попове исполнилось 57 лет. О праздновании своего дня рождения он написал в своем инстаграме.

"В этом году решил отметить день рождения по-другому. Без кафе и айпада. Лыжная прогулка, костер и целый день на природе. Сегодня надо остановиться и посмотреть на огонь. Для того, чтобы завтра двигаться дальше", - пишет некогда известный карельский политик.

Василий Попов опубликовал сразу несколько фото со своего дня рождения. Он продемонстрировал, как бегал босым по снегу, сидел у огня и общался с другом – собакой породы "хаски".

Ранее Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко".