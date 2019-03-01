Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко"

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".

"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.

"Я потрясён и возмущён. Господа Рыбаковы, Болдырева, Колоколова, Цепилова, Петлин отказали мне в праве состоять в одной партии с Надеждой Агишевой. А я не хочу даже считаться единомышленником вышеуказанных господ из федерального бюро партии", - отметил Попов.

Ранее пермский депутат Надежда Агишева получила отказ партии "Яблоко" на федеральном уровне в членстве в партии. Об этом единственный представитель фракции в гордуме Перми сообщила на своей странице в соцсети.