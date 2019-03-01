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Новости. Общество
14:12, 01 Марта 2019
фото: личное фото из соц. сети

Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко"

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Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".

"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.

"Я потрясён и возмущён. Господа Рыбаковы, Болдырева, Колоколова, Цепилова, Петлин отказали мне в праве состоять в одной партии с Надеждой Агишевой. А я не хочу даже считаться единомышленником вышеуказанных господ из федерального бюро партии", - отметил Попов.

Ранее пермский депутат Надежда Агишева получила отказ партии "Яблоко" на федеральном уровне в членстве в партии. Об этом единственный представитель фракции в гордуме Перми сообщила на своей странице в соцсети.

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-01 16:37:16
Нормальная позиция у человека, что тут такого - разочаровался в партии. И то, что вернуться хочет, - тоже нормально.
Владимир
2019-03-01 16:32:33
Об ком речь, господа?
Американец
2019-03-01 16:05:52
настоящая политическая личность с пониженной социальной ответственностью
однозначно
2019-03-01 15:49:41
Вася, забей болт на политику. У тебя там молокозавод дербанят. Людишки без работы останутся
David
2019-03-01 14:53:11
Может теперь вступит в партию " Истинные финны" :)
Изя
2019-03-01 14:29:45
Ой ли , так ли это , что то задумал наверное , вернуться хочет .
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