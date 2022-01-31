Фура протащила «легковушку» на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на улице Лыжная.

Дорожное происшествие зафиксировано сегодня, 1 февраля, в 6.48. Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Ломоносова, пишет ДТП ПТЗ.

Машины по улице Лыжная вниз. Легковой автомобиль остановился перед регулируемым перекрёстком. Фура наехала сзади на «легковушку». От удара автомобиль откатился на перекресток.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее в Петрозаводске водитель без прав врезался в грузовик.