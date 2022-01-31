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Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
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Молодой житель Петрозаводска погиб в ДТП с грузовиком 1
31.01.2022 14:52

В Петрозаводске водитель без прав врезался в грузовик

Новости. Происшествия
09:33, 01 Февраля 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

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В столице Карелии произошла авария, в которой пострадала девушка.

ДТП произошло 31 января, в понедельник, в Петрозаводске, информирует Госавтоинспекция.

В 15:30 на Соломенском шоссе в районе дома № 22 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 23-летний водитель без водительского удостоверения на автомобиле «Volkswagen Transporter» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком «Scania» с полуприцепом. 

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка микроавтобуса. В момент аварии она была не пристегнута ремнем безопасности.

Ранее Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии.

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Комментарии

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Жорж
2022-02-01 09:57:22
Камер наставили много , а нарядов ДПС почему то не видно .
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