В Петрозаводске водитель без прав врезался в грузовик

В столице Карелии произошла авария, в которой пострадала девушка.

ДТП произошло 31 января, в понедельник, в Петрозаводске, информирует Госавтоинспекция.

В 15:30 на Соломенском шоссе в районе дома № 22 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 23-летний водитель без водительского удостоверения на автомобиле «Volkswagen Transporter» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком «Scania» с полуприцепом.

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка микроавтобуса. В момент аварии она была не пристегнута ремнем безопасности.

Ранее Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии.