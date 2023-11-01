Фура свернула дорожное ограждение и перегородила трассу в Карелии

Большегруз летел по трассе, сообщили очевидцы.
О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же опубликовали фотографии последствий дорожного происшествия.
ДТП произошло днем в среду, 1 ноября, в Прионежском районе Карелии.
«Не доезжая Педасельги», — уточнили в сети.
«Летел мне навстречу. Чудом не задел», — добавили в паблике.
Ранее мы сообщали о тягаче с полуприцепом, который развернуло после жесткого столкновения с фурой на трассе в Карелии.
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