Фура свернула дорожное ограждение и перегородила трассу в Карелии

Большегруз летел по трассе, сообщили очевидцы.

О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же опубликовали фотографии последствий дорожного происшествия.

ДТП произошло днем в среду, 1 ноября, в Прионежском районе Карелии.

«Не доезжая Педасельги», — уточнили в сети.

«Летел мне навстречу. Чудом не задел», — добавили в паблике.

Ранее мы сообщали о тягаче с полуприцепом, который развернуло после жесткого столкновения с фурой на трассе в Карелии.