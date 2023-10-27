Тягач с полуприцепом развернуло после жесткого столкновения с фурой на трассе в Карелии

фото: © Скриншот с видео: Николай Михайлович: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

В Пряжинском районе произошла дорожная авария, движение затруднено.

О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в среду, 1 ноября, в 9.30 на трассе «Кола».

Последствия дорожного происшествия попали в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов.

Как уточнил автор видео, авария с фурой и тягачом произошла в районе поселка Матросы.

Судя по видео, большегрузы двигались в попутном направлени, а потом столкнулись.

В результате столкновения кабина фуры получила значительные механические повреждения, а тягач развернуло в противоположную сторону.

На месте работала дорожная полиция. Обстоятельтства ДТП выясняются.