Тягач с полуприцепом развернуло после жесткого столкновения с фурой на трассе в Карелии

В Пряжинском районе произошла дорожная авария, движение затруднено.
О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло в среду, 1 ноября, в 9.30 на трассе «Кола».
Последствия дорожного происшествия попали в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов.
Как уточнил автор видео, авария с фурой и тягачом произошла в районе поселка Матросы.
Судя по видео, большегрузы двигались в попутном направлени, а потом столкнулись.
В результате столкновения кабина фуры получила значительные механические повреждения, а тягач развернуло в противоположную сторону.
На месте работала дорожная полиция. Обстоятельтства ДТП выясняются.
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