ГИБДД Карелии предупредила об аварийном участке федеральной трассы в соседнем регионе

Госавтоинспекция зафиксировала рост ДТП на участке трассы А-114 в районе международного аэропорта «Череповец».

Госавтоинспекция Карелии информирует всех, кто ездит в Вологодскую область об опасном участке на федеральной дороге А-114 «Вологда – Тихвин».



По итогам 2022 года зарегистрирован рост ДТП в Череповецком районе.



Водителям рекомендовали соблюдать предельную осторожность на участке со 115 по 116 километр автодороги А-114, недалеко от международного аэропорта «Череповец».