ГИБДД Петрозаводска показала видео, как пенсионерка отказалась переводить деньги внуку, попавшему в ДТП

Госавтоинспекция опубликовало обучающее видео, как не стать жертвой мошенников, которые требуют деньги за якобы попавших в ДТП родственников.

В паблике Госавтоинспекции говорится, что в последнее время все больше граждан попадается на криминальную уловку «Ваш родственник попал в ДТП». В полицию республики ежедневно поступают подобные заявления от потерпевших, которые лишаются крупных сумм денег.

В основном, по информации полиции, жертвами мошеннической схемы становятся женщины преклонного возраста, таккак они более подвержены психологическому и эмоциональному давлению и легко поддаются внушению.

В видеоролик показано, как надо действовать, если вам поступил звонок с просьбой перечислить деньги за родственника, попавшего в ДТП.