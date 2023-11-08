ГИБДД Петрозаводска рассказала, как изменится схема проезда после ремонта Путейского моста

В пятницу, 10 ноября, в карельской столице после капремонта откроют мост через Неглинку на улице Антикайнена.

Как сообщили в петрозаводской Госавтоинспекции, в связи с открытием Путейского моста схема движения в центре города станет прежней.



А именно:



– движение по Красной улице, от Антикайнена до Анохина, вновь станет односторонним;



– при движении по улице Анохина в сторону Голиковки снова разрешат левый поворот на проспект Ленина;



– будет снят запрет остановки транспорта по обеим сторонам улиц Красной (на участке между Анохина и Антикайнена), Анохина (на отрезке между Красной улицей и проспектом Ленина) и на Первомайском проспекте (на участке между улицами Ленинградской и Анохина).



Кроме того, на свои привычные маршруты вернется общественный транспорт. Это касается троллейбусов № 3 и № 8, а также автобусов №№ 3, 21, 22, 27 и 29.



Напомним, транспортное сообщение по мосту должны запустить в 10.00.