Стала известна дата открытия моста через Неглинку на улице Антикайнена в карельской столице

В эту пятницу должны закончить самый долгожданный ремонт моста в Петрозаводске.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, завтра, 10 ноября, будет открыт самый ожидаемый мост Петрозаводска - через реку Неглинка на улице Антикайнена.



Транспортное сообщение должны запустить в 10.00. Напомним, из-за капремонта сооружения на несколько месяцев изменилась схема движения в центр города. В том числе, троллейбусные маршруты.



Капремонт моста на Антикайнена начался в январе этого года в рамках госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы».



Мостовое сооружение было построено в 60-х годах в центре города. За это время разрушилась пешеходная часть, на некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, на дорожном покрытии были многочисленные ямы.



С нагрузкой мост уже не справлялся, поэтому было принято решение о капитальном ремонте. 25 ноября 2022 года был заключен государственный контракт с подрядной организацией АО «АБЗ-Дорстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту мостового сооружения через реку. Стоимость контракта составляет 399 млн рублей.



