Глава Карелии назвал имена двух погибших петрозаводчан в ходе спецоперации на Украине

Жители Петрозаводска Александр Плясунов и Сергей Агапкин погибли на Донбассе.

О гибели петрозаводчан Александра Плясунова и Сергея Агапкина глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Петрозаводчане. Оба служили по контракту. Александр — регулировщиком комендантского батальона, Сергей — командир мотострелкового взвода. Погибли в ходе спецоперации на Донбассе», — пишет руководитель республики.

Парфенчиков принес искренние соболезнования родным и близким земляков.

«Карелия скорбит», — подытожил глава региона.