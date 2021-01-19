Глава Карелии пристыдил администрацию Питкярантского района за голодающих рабочих

Артур Парфенчиков возмущен тем, что бригады, приехавшие на помощь в устранении аварии на сетях в Питкяранте, не кормили.

В ходе заседания правительства руководитель республики сегодня вернулся к вопросу с водоснабжением Питкяранты, где был введен режим ЧС из-за аварии на сетях. 20 января холодное водоснабжение в Питкяранте было восстановлено после введения в строй нового участка водопровода. По информации главы Минстроя Виктора Россыпнова, без воды на сегодняшний день остаются жители пяти домов, где возникли проблемы на внутренних сетях.

"Чтобы сократить срок устранения неполадок по пяти домам, отработал с сортавальским водоканалом, попросил выделить две бригады, - сказал на заседании правительства Виктор Россыпнов. - Если у кого-то из жителей нет воды, значит проблема на внутренних сетях, за которые отвечают управляющие компании. Но при этом мы не дистанцируемся, не занимаем позицию, что это не наша зона ответственности. Наоборот и местный водоканал, и коллеги из других районов готовы оказать максимальную помощь управляющим компаниям для того, чтобы окончательно вопрос был решен".

Глава Карелии при этом упрекнул местную администрацию, которая в ходе ликвидации аварии не проявляла заботу о приезжающих на помощь людях.

"Стыдно читать информацию о том, что люди, работающие сутками, голодают, не могут нормально питаться. Ваша задача, по крайней мере, - обогреть и накормить. Россыпнову не до этого – его задача решать технические проблемы. Но это тоже в каком-то смысле оценка эффективности муниципальной власти. Накормить не можете тех, кто приезжает к вам на помощь. Не можете сами – попросите помощи. Надо будет – солдатскую кухню привезем. Главный принцип у командира – солдат должен быть накормлен и обеспечен всем необходимым. Когда этого не происходит, командир никуда не годится", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что оставшихся без воды жителей Питкяранты спасают волонтеры и соседи.