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МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

Новости. Общество
10:20, 14 Января 2021
фото: © МЧС Карелии
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На территории Питкяранты введен особый противопожарный режим из-за аварийного отключения холодного водоснабжения.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 января, утром в ведомство поступила информация о том, что в результате аномально низких температур в городе Питкяранта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

В настоящий момент теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной. Вода в котельную подается. Котельная работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

"На территории городского округа введён особый противопожарный режим. В Главном управлении МЧС России по Республике Карелия введён режим повышенной готовности. На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления", – говорится в сообщении МЧС республики.

Напомним, предупреждение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением, появилось в минувшую среду на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района.

"Набирайте воду, если она у вас ещё идет из крана. Замёрзла трасса. Когда будет вода пока неизвестно", – написали в паблике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-14 10:56:16
На какой глубине надо трубы водяные прокладывать, самобытные?
Горожанин
2021-01-14 11:08:34
кир, как на какой?! Чтоб не видно было! :)
Гость
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