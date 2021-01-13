МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

На территории Питкяранты введен особый противопожарный режим из-за аварийного отключения холодного водоснабжения.
По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 января, утром в ведомство поступила информация о том, что в результате аномально низких температур в городе Питкяранта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.
В настоящий момент теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной. Вода в котельную подается. Котельная работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
"На территории городского округа введён особый противопожарный режим. В Главном управлении МЧС России по Республике Карелия введён режим повышенной готовности. На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления", – говорится в сообщении МЧС республики.
Напомним, предупреждение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением, появилось в минувшую среду на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района.
"Набирайте воду, если она у вас ещё идет из крана. Замёрзла трасса. Когда будет вода пока неизвестно", – написали в паблике.
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