Райцентр в Карелии остался без холодной воды из-за заморозки трассы

Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

"В результате аномально низких температур в Питкяранта произошло аварийное отключение ХВС. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении в ведомства.

В минувшую среду, 13 января, на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района появилось предупреждение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением.

"Набирайте воду, если она у вас ещё идет из крана. Замёрзла трасса. Когда будет вода пока неизвестно", - написали в паблике.

Ранее МЧС Карелии предупреждало, с 12 по 16 января местами, преимущественно по восточным районам Карелии и в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 10-16 градусов ниже климатической нормы.