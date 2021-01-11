Аномально холодная погода придет в Карелию

МЧС предупреждает, что в ближайшие дни в Карелию придут аномальные холода, температура снизится на 10-16 градусов ниже нормы.

По информации карельского Гидрометцентра, с 12 по 16 января местами, преимущественно по восточным районам Карелии и в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода.

Среднесуточная температура воздуха составит на 10-16 градусов ниже климатической нормы, которая составляет -11,2 до -13,7 градусов.

Под действие опасного явления могут попасть 9 муниципальных округов: Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Прионежский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Ранее сообщалось, что крещенские морозы идут в Карелию.