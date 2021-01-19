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"Они как бессмертные пони": оставшихся без воды жителей Питкяранты спасают волонтеры и соседи

Новости. Общество
08:20, 20 Января 2021
фото: pixabay
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Инициативная группа жителей Питкяранты, где из-за коммунальной аварии население осталось без водопроводной воды, обратилась к горожанам с призывом помогать друг другу.

Накануне в группе "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте появилось сообщение о том, что многие жители не смогли набрать воду из автоцистерны, которая ежедневно курсирует по городу.

"В Питкяранте до сих пор в некоторых домах жители так и не дождались воды в трубах. И пропустили водовозку, потому что она приехала раньше графика. Так произошло с водовозкой, потому что днем, когда многие на работе, очередей за водой не возникало, плюс во многих домах все-таки пошла вода. В итоге водитель отработал все точки раньше времени и освободился", - говорится в сообщении.

Жители города звонили в ЕДДС, где им сказали, что автоцистерна теперь приедет только на следующее утро, и посоветовали обратиться к волонтерам.

"Волонтеры тоже сегодня днем работали на своих основных работах, а вечером, оказывается, должны исправлять чьи-то просчеты. Они, конечно, выручат, мы все уверены, что они как бессмертные пони", -  пишет "Нетипичная Питкяранта".

Инициативная группа обратилась к жильцам домов, где восстановлено водоснабжение, с призывом помочь своим соседям.

"Мы все верим в народную смекалку, доброту и координацию!", - добавили организаторы.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

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Комментарии

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Бритва
2021-01-20 09:21:45
где помощь яблочников, агрикалчанутых, коммуняк, навальнят? Все разбежались по норам.
Грудининцы тоже рты заткнули, ждут выборов
кир
2021-01-20 09:13:50
Были аварии, замерзали трубы и раньше. Никто не делал из этого ажиотаж. Воду привозили на машине и ничего героического в этом не было. И слова "волонтер" не было. Содрали с Запада, выпучив глаза и широко открыв рот.
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