"Они как бессмертные пони": оставшихся без воды жителей Питкяранты спасают волонтеры и соседи

Инициативная группа жителей Питкяранты, где из-за коммунальной аварии население осталось без водопроводной воды, обратилась к горожанам с призывом помогать друг другу.

Накануне в группе "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте появилось сообщение о том, что многие жители не смогли набрать воду из автоцистерны, которая ежедневно курсирует по городу.

"В Питкяранте до сих пор в некоторых домах жители так и не дождались воды в трубах. И пропустили водовозку, потому что она приехала раньше графика. Так произошло с водовозкой, потому что днем, когда многие на работе, очередей за водой не возникало, плюс во многих домах все-таки пошла вода. В итоге водитель отработал все точки раньше времени и освободился", - говорится в сообщении.



Жители города звонили в ЕДДС, где им сказали, что автоцистерна теперь приедет только на следующее утро, и посоветовали обратиться к волонтерам.

"Волонтеры тоже сегодня днем работали на своих основных работах, а вечером, оказывается, должны исправлять чьи-то просчеты. Они, конечно, выручат, мы все уверены, что они как бессмертные пони", - пишет "Нетипичная Питкяранта".

Инициативная группа обратилась к жильцам домов, где восстановлено водоснабжение, с призывом помочь своим соседям.

"Мы все верим в народную смекалку, доброту и координацию!", - добавили организаторы.



Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.