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Власти Карелии сообщили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте

Новости. Общество
09:19, 19 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Питкярантский район"
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В Питкяранте ликвидированы последствия аварии на сетях, в результате которой жители города остались без воды.

Об этом сообщается на официальной странице администрации Питкярантского муниципального района в соцсети.

"Подача воды в город восстановлена. Отсутствие воды в отдельных домах и по каждой квартире решается силами управляющих компаний", - говорится в тексте объявления.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

В Питкяранте был введен режим ЧС. Затем Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте

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