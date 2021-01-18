В Карелии Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии, сообщает карельское управление Следственного комитета страны.

В Сортавальском межрайонном следственном отделе карельского Следкома возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в Питкяранте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января в Питкяранте произошло промерзание водопроводной сети. Из-за этого была нарушена работа коммунальных систем и прекращено снабжение холодной водой более 10 тысяч человек, а также организаций и социальных учреждений.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

В Питкяранте введен режим ЧС. Детсады закрыты, школы переведены на дистант. Воду старикам, инвалидам и многодетным семьям привозят волонтеры.

Ранее сообщалось, что республиканская прокуратура организовала проверки в связи с большим числом аварийных ситуаций на объектах из-за сильного похолодания в Карелии.

"Прокуратурой республики организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в г. Петрозаводске, г. Питкяранте и пос. Рабочеостровск Кемского района", - говорится в заявлении на официльном сайте карельской прокуратуры.