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В Карелии Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте

Новости. Криминал
06:40, 19 Января 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka
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В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии, сообщает карельское управление Следственного комитета страны.

В Сортавальском межрайонном следственном отделе карельского Следкома возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в Питкяранте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января в Питкяранте произошло промерзание водопроводной сети. Из-за этого была нарушена работа коммунальных систем и прекращено снабжение холодной водой более 10 тысяч человек, а также организаций и социальных учреждений.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

В Питкяранте введен режим ЧС. Детсады закрыты, школы переведены на дистант. Воду старикам, инвалидам и многодетным семьям привозят волонтеры.

Ранее сообщалось, что республиканская прокуратура организовала проверки в связи с большим числом аварийных ситуаций на объектах из-за сильного похолодания в Карелии.

"Прокуратурой республики организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в г. Петрозаводске, г. Питкяранте и пос. Рабочеостровск Кемского района", - говорится в заявлении на официльном сайте карельской прокуратуры.

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Комментарии

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Да
2021-01-19 11:13:49
Лопнувшая труба на допросах молчит. Пока.
Off
2021-01-19 11:01:55
Вангую.
Следком с прокуратурой , пошуршат немножко для вида , найдут пару "стрелочников ".. типа , накажут и громко по всем СМИ отрапортуют . Так и живем ..Коррупция , кумовство , и откаты ., три составляющие власти педроссов . ...ах да еще - безответственность , потому что они не отвечают перед избирателями .
А горожане неделю без воды.
Njkdez
2021-01-19 10:51:57
Кир, похлебку отрабатывает на фабрике троллей?
Njkdez
2021-01-19 10:43:25
Как там Виктор Викторович, руку на пульсе или на пластиковой трубе держит? Полагаю шо нельзя быть специалистом во всем, по итогу вот и видим 10 000 жителей города в том числе детей и пожилых людей без воды в 21 веке. Чувствуется рука Катани, главное возбудится, кого нибудь засадить, просто работать качественно как то не получается? Чем летом министерство занималось прорыв устраняло? Выискивало кто виноват из проектировщиков? Может вы и хорошие люди, предположительно работнички еще те, по факту 10 000 жителей без воды?
Off
2021-01-19 10:43:12
Педроссы настоящие герои !!!! Ухитрится оставить без воды целый город ... это врагов не надо ! Сами создадим себе проблемы ! Социопат ,я правильно пишу ?
кир
2021-01-19 09:31:50
Вася и понос - близнецы-братья.
Бритва
2021-01-19 09:08:12
а Слабуновой , Фукса, Ульянова, Трунова, Ермолиной и прочих не слышно и не видно
Мария
2021-01-19 10:09:14
Бритва, этих то ладно, не видно. А вот главного по ЖКХ в ЗС РК господина Лиминчука не слышно, не видно- это ДА! Отсиживается в тиши
теплого кабинетаа, изучает перспективы применения информатизации при записи вакцинацию. Это ему и интереснее, и ближе. Зачем ему решать проблемы жителей с водой, дровами, помоями. Просто позорище!
Вася
2021-01-19 08:07:05
И первый шаг, это надо признать что Питкяранта Это не украина,
Беня
2021-01-19 10:46:20
Вася, таки да, если глянуть на карту - гораздо севернее :)
Вася
2021-01-19 08:04:39
Любой житель Донецка и Луганска может получить паспорт гражданина РФ. Хотят люди стать россиянамии и жить в Питкяранте.- пожалуйста!
Беня
2021-01-19 10:54:59
Вася, если по тебе долбануть с пушки и ты не сдохнешь, то водопровод уже не покажется такой уж проблемой. Проблемой будет казаться сохраняющаяся возможность пережить пальбу из пушки повторно :)
Вася
2021-01-19 08:02:22
Шел двадцать первый год (вам завидует весь Мир)
Беня
2021-01-19 11:02:16
Вася, да не свести. Да всем пофиг на нас, все заняты своими делами :)
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