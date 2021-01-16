Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году
Сегодня 15:34
Спортсменка из Карелии может попасть в сборную России по биатлону 5
Сегодня 10:07
Число жертв коронавируса в Карелии приближается к 200
Сегодня 09:24
Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии 9
Сегодня 12:03
Стало известно, при каком условии можно получить пенсию свыше 30 тысяч рублей 2
16.01.2021 21:40

Детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях

Новости. Общество
16:12, 17 Января 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Власти Питкяранского района рассказали о работе детских садов и школ в оставшейся без воды Питкяранте.

В администрации Питкярантского района прошло совещание с руководителями образовательных учреждений города. Его темой стало начало учебной четверти очного обучения и организации питания детей 1, 4, 9, 11 классов.

"В связи со сложившейся ситуацией принято решение - до устранения аварии городские школы работают в дистанционном режиме, дошкольные учреждения не работают", - пишут на официальной странице администрации района в соцсетях.

По информации местных властей, по состоянию на 15:00 17 января на месте проведения аварии на сетях продолжаются работы по отогреву центрального водопровода диаметром 400 мм. Общая протяженность участка - 900 м. Сварен трубопровод протяженностью 600 м. По линии МЧС привлечено 40 сотрудников и 5 единиц техники. Подвоз питьевой воды населению и в социально-значимые объекты осуществляется согласно графика.

Ранее сообщалось, что Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»