Детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях

Власти Питкяранского района рассказали о работе детских садов и школ в оставшейся без воды Питкяранте.

В администрации Питкярантского района прошло совещание с руководителями образовательных учреждений города. Его темой стало начало учебной четверти очного обучения и организации питания детей 1, 4, 9, 11 классов.

"В связи со сложившейся ситуацией принято решение - до устранения аварии городские школы работают в дистанционном режиме, дошкольные учреждения не работают", - пишут на официальной странице администрации района в соцсетях.

По информации местных властей, по состоянию на 15:00 17 января на месте проведения аварии на сетях продолжаются работы по отогреву центрального водопровода диаметром 400 мм. Общая протяженность участка - 900 м. Сварен трубопровод протяженностью 600 м. По линии МЧС привлечено 40 сотрудников и 5 единиц техники. Подвоз питьевой воды населению и в социально-значимые объекты осуществляется согласно графика.

Ранее сообщалось, что Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.