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Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан

Новости. Общество
14:15, 17 Января 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka
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Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

"С утра во многих квартирах в городе было холодно, хотя батареи у всех были горячие. Вероятно, ночью недобросовестные горожане опять сливали воду из батарей. Граждане, не делайте так, пожалуйста! На полном серьезе город рискует остаться без отопления!" - пишут в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Накануне вечером в районной администрации прошло экстренное совещание, где рассмотрели вопрос по критической ситуации с теплоносителем города.

"Так как недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона. Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды", - пишут в официальном паблике администрации Питкярантского района.

Ранее глава Минстроя Карелии рассказал, что более 500 метров водопровода построили за два дня в Питкяранта.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.

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Комментарии

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Off
2021-01-17 14:58:55
Хде Шандалович , хде депутаты ? Почему не с народом ? Как зарплату получать так их батогом не отгонишь . Аууу педриоты ,электорат замерзает ,после вашего "руководства "!!!
кир
2021-01-17 15:19:54
Off, тебе к райке. Она любит таких.
врунофф
2021-01-17 14:47:57
Офф, диванный координатор, разберись с несознательными. Заодно и на пеньке протестани
Leopol'd
2021-01-17 15:31:43
врунофф, ты решил подрывать конституционный строй? В экстремисты записался?!
У нас за все отвечает Единая Россия! Они когда выборы выиграли, так сказали. Нечего посторонних призывать!
Off
2021-01-17 15:05:45
врунофф, социопат , народ тут подсказывает , что твои колготки могут пригодится ..для утепления водопровода . Поделись , у тебя их все равно много . :)
Вася
2021-01-17 14:41:34
Зато у нас лучший в мире президент!
кир
2021-01-17 15:15:24
Вася, тебе к оффу. Он знает, где справки выдают.
gaudealis
2021-01-17 14:34:57
Чем больше ЧП — тем скорее революция.
Дерзайте, питкярантцы... или как вас там
кир
2021-01-17 14:34:10
Придёт офф со справкой и объяснит всё двумя словами. Педроссы и социопаты. :)
кир
2021-01-17 14:22:52
Самобытные.
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