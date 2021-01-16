Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан

Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

"С утра во многих квартирах в городе было холодно, хотя батареи у всех были горячие. Вероятно, ночью недобросовестные горожане опять сливали воду из батарей. Граждане, не делайте так, пожалуйста! На полном серьезе город рискует остаться без отопления!" - пишут в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Накануне вечером в районной администрации прошло экстренное совещание, где рассмотрели вопрос по критической ситуации с теплоносителем города.

"Так как недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона. Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды", - пишут в официальном паблике администрации Питкярантского района.

Ранее глава Минстроя Карелии рассказал, что более 500 метров водопровода построили за два дня в Питкяранта.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.