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Более 500 метров водопровода построили за два дня в райцентре Карелии, где произошла авария на сетях

Новости. Общество
13:30, 17 Января 2021
фото: Виктор Россыпнов
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Глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации со строительством нового водопровода в оставшейся без воды Питкяранте.

В Питкяранте продолжаются работы по подготовке параллельной ветки водопровода. Об этом сообщил министр строительства, жилищного-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

"Работы по подготовке параллельной ветки водопровода продолжаются, сейчас сварено в общей сумме более 500 метров", - пишет глава Минстроя, опубликовав фото с места строительства нового водопровода.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. Глава Карелии Артур Парфенчиков извинился перед местными жителями и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику.

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Комментарии

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кир
2021-01-17 13:50:34
Самобытных в цивилизацию на аркане волокут, грамоте их научили. "Ниверсит" им построили, а они упираются и не хотят работать по гостам и техническим условиям. :)
Труба
2021-01-17 13:50:27
Более 500 метров водопровода за 2 дня, а если бы 30 лет не ждали?!!!???!!!
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