Более 500 метров водопровода построили за два дня в райцентре Карелии, где произошла авария на сетях

Глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации со строительством нового водопровода в оставшейся без воды Питкяранте.

В Питкяранте продолжаются работы по подготовке параллельной ветки водопровода. Об этом сообщил министр строительства, жилищного-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

"Работы по подготовке параллельной ветки водопровода продолжаются, сейчас сварено в общей сумме более 500 метров", - пишет глава Минстроя, опубликовав фото с места строительства нового водопровода.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. Глава Карелии Артур Парфенчиков извинился перед местными жителями и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику.