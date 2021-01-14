В Карелии, где на сетях произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод

В Питкяранте, оставшейся без воды, построят новый участок водопровода протяженностью 900 метров, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о том, что сегодня 12.00 на территории Питкярантского ЦБК начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

"Напомню, сейчас городе введен режим повышенной готовности. Для координации аварийных работ на место по моему поручению вчера выезжал премьер-министр Правительства Республики Александр Чепик. Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров. Необходимые для него трубы большого диаметра есть, их уже доставляют в Питкяранту. Также сформированы бригады сварщиков из числа работников Петрозаводского водоканала и из соседних районов", - пишет глава республики.

Парфенчиков отметил, что накануне получил немало обращений от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды.

"Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут. Контролировать соблюдение графика будет МЧС", - пообещал Артур Парфенчиков.

Ранее Генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Питкяранте. Кроме того, Следком Карелии начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске.